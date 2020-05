Lo spettacolare video della tempesta di sabbia che si è abbattuta su Niamey, città del Niger

Una incredibile tempesta di sabbia si è abbattuta sulla città di Niamey, in Niger, stato dell'Africa occidentale. Diversi filmati testimoniano l'eccezionale fenomeno naturale che ha sorpreso gli abitanti della città africana alle 14 di lunedì. La tempesta è durata per diversi minuti anticipando una pioggia torrenziale e creando allarme nella popolazione (tanti in strada si sono precipitati nelle loro case o in luoghi chiusi per cercare rifugio). Il video mostra come la sabbia abbia coperto l'intera città di Niamey ritrovatasi successivamente nella più totale oscurità. Uno scenario apocalittico che con la pioggia ha creato momenti di panico tra i residenti.

