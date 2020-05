Frecce Tricolori in Umbria, spettacolo sul cielo di Perugia. Il video con Corso Vannucci pieno di gente

Il passaggio sopra il cielo di Perugia dura appena 16 secondi. Il tempo di questo video che immortala le Frecce Tricolori su Corso Vannucci.

Si vede lo spettacolo, davvero incantevole, della pattuglia acrobatica. Si sentono le grida e gli applausi della gente sotto la scia tricolore lasciata dagli aerei nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio 2020. Tanta gente in centro, come mostra questo video e sui social è già scoppiata la polemica in considerazione delle misure di distanziamento da tenere in ossequio alle misure anti-virus.