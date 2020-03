Perugia-Bettolle, il video dell'incidente che ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla superstrada

Un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di tre auto, ha creato notevoli disagi sulla Perugia-Bettolle nella mattinata del 3 marzo, all'altezza dell'uscita di Magione. Le vetture, infatti, hanno inizialmente bloccato il traffico e in seguito causato notevoli rallentamenti che hanno provocato lunghe code e disagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso e per gestire la circolazione. Inevitabili i problemi per gli automobilisti, amplificati dal maltempo: non solo pioggia, ma anche nevischio. Non è stato l'unico incidente della mattinata. A Collestrada si è rovesciato un mezzo pesante e sulla rampa di uscita di Corciano si sono urtati un camion e un furgoncino che viaggiavano in senso opposto.