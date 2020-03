Video Incidente stradale sulla Perugia-Bettolle, scontro tra camion e furgoncino sulla rampa di Corciano

Incidente sulla rampa di uscita di Corciano della Perugia-Bettolle. Si sono scontrati un camion e un furgoncino proprio all'altezza della curva dell'uscita della superstrada. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone che erano a bordo dei mezzi. Apparentemente anche i danni sembrano essere di lieve entità. Disagi al traffico, considerato il punto in cui è avvenuto lo scontro. Inevitabile il rallentamento per le auto sia in entrata che in uscita dalla quattro corsie, costrette ad un breve slalom per evitare il camion e il furgoncino che quando si sono toccati viaggiavano in direzione opposta. Tra l'altro qualche chilometro prima, all'altezza di Magione, si era già verificato un incidente nella corsia in direzione Perugia.

