Umbria, cinghiali a spasso a ridosso del centro storico di Perugia

In pieno giorno e a ridosso del centro storico di Perugia, nella zona di via della Pergola, a poche centinaia di metri dall'Università per stranieri, un cinghiale femmina e i suoi sei cuccioli sono stati filmati mentre risalgono da un boschetto e camminano lungo la strada che fiancheggia le case. Finora branchi più o meno numerosi di cinghiali erano stati avvistati in diversi luoghi dell'Umbria, caratterizzati tutti dall'essere zone comunque di campagna. Stavolta, invece, la passeggiata dei cinghiali - di certo alla ricerca di cibo - è avvenuta in una zona urbanizzata e ad alti volumi di traffico. Non manca il lato curioso e simpatico, visto che - proprio per il fatto di trovarsi a ridosso di una città - i cinghiali hanno pensato bene di andare a spasso camminando "civilmente" sul marciapiede.



