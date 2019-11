Intensa grandinata sulla periferia di Perugia

Una forte grandinata si è abbattuta poco prima dell'ora di pranzo del 28 novembre sulla periferia di Perugia, all'altezza di Castel del Piano. La grandine è caduta per pochi minuti, ma in maniera particolarmente intensa, come dimostra il video che pubblichiamo. Nel primo pomeriggio, poi, è spuntato un pallido sole. Stando alle previsioni meteo anche nella giornata del 29 novembre l'Umbria dovrebbe essere interessata da precipitazioni, anche se la temperatura rimarrà sopra la media. Nel fine settimana, invece, ampie schiarite, ma clima complessivamente più rigido. Una nuova perturbazione dovrebbe riguardare gran parte del territorio regionale all'inizio della prossima settimana, mentre nei giorni seguenti è previsto un altro miglioramento. Ancora tempo a singhiozzo, insomma, in attesa che l'inverno entri davvero nel vivo.

