Capri Bryant muove i primi passi e mamma Vanessa dice: "Ha gli occhi del padre"

Capri, sette mesi, è la più piccola di casa Bryant. Ma la mamma Vanessa Laine già vede nei suoi lineamenti del viso e negli occhi sorridenti un mix perfetto del marito Kobe e di Gianna, la seconda delle loro quattro figlie. Entrambi scomparsi nel tragico incidente in elicottero il 26 gennaio 2020. "La mia piccola Koko. Assomiglia alla mia Gigi, con gli occhi del suo papà", scrive su Instagram la moglie del campione NBA, mentre nel video scorrono le immagini di Capri che per la prima volta si mette in piedi. A sostenerla c'è la zia Sharia Bryant, una delle due sorelle maggiori di Kobe. Dopo la dedica commovente pubblicata quattro giorni dopo l'incidente, Vanessa Laine continua a commemorare il marito e la figlia tredicenne condividendo sui social le foto di famiglia. Scatti che raccontano un amore durato 20 anni, e certo non privo di difficoltà, ma anche l’orgoglio di una madre per la figlia Gigi, stella nascente del basket sulle orme del padre

(a cura di Marisa Labanca)