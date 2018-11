Cucciolo di orso infila la testa dove non dovrebbe. Salvato dai cacciatori

Il cucciolo di orso è rimasto bloccato, con la testa infilata in un bidone. Mamma orsa ha provato ad aiutarlo inutilmente per un giorno intero. Poi sono arrivati i cacciatori che sotto gli occhi attenti del guardacaccia sono riusciti a liberare il cucciolo e a salvargli la vita. E' accaduto in Minnesota, negli Stati Uniti.