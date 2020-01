Come usare le bacchette giapponesi per mangiare, il tutorial del campione di volley Yuki Ishikawa

Chi, meglio di un campione di pallavolo nato in Giappone e perfettamente integrato in Italia, può spiegare la tecnica migliore per utilizzare le caratteristiche bacchette usate per mangiare? Protagonista del simpatico tutorial è Yuki Ishikawa, schiacciatore in forza alla Kioene Padova, che si cimenta anche nel ruolo di insegnante (guarda il VIDEO) di alcune parole-chiave della lingua del Sol Levante.

Yuki Ishikawa, che prima di arrivare a Padova ha giocato anche nella Emma Villas Siena, è nato a Okazaki l’11 dicembre 1995: nel 2014 è stato il più giovane a vestire la maglia della propria Nazionale. Medaglia d’argento nei campionati asiatici, nel 2015 ha vinto il premio di miglior schiacciatore della Coppa del Mondo. Nel 2017 trascina la sua Nazionale alla vittoria del campionato asiatico e oceanico ottenendo il titolo di MVP del torneo. Nell’estate del 2019 ha conquistato il titolo di miglior schiacciatore del campionato asiatico insieme al suo Giappone.