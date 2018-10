Aerei, navi e treni: gli interni di qualità nascono a Spoleto

E’ la sola azienda umbra, una delle cinque a livello nazionale, a realizzare prodotti aeronavigabili che possono essere commercializzati in tutto il mondo. Alla sua guida c’è anche una donna, unica accountable manager italiana del settore. Parliamo della Scocchetti, l’azienda con sede a Santo Chiodo di Spoleto specializzata nella realizzazione di arredamenti e rivestimenti interni per aerei, navi, treni e compagnie del turismo. “L’80% della nostra attività ruota intorno al mondo aeronautico – afferma Maria Grazia Argentati, uno degli amministratori della Scocchetti – ci occupiamo prevalentemente di interiors, cioè tutto quello che riguarda l’allestimento di interni di un aereo con pellami e tessuti di alta qualità, garanzia del puro made in Italy. Oltre al navale, al ferroviario e ai pullman – spiega – la nostra azienda eccelle nell’aeronautico grazie ad un’importante certificazione rilasciata dall’Enac, che è sicuramente il nostro fiore all’occhiello”. La società spoletina, infatti, detiene la certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) POA Part 21G che le consente di rilasciare il modulo EASA Form 1 relativo alle merci ordinate, che attesta l’aeronavigabilità dei prodotti. Questi devono rispondere a determinati requisiti stabiliti dalla normativa aeronautica, tra cui flammability test, oil burn test, ABD0021. “Diventare un’azienda certificata è difficile – ammette – c’è una selezione molto rigida per il know how e le competenze del personale. Il management – spiega – oltre alle proprie competenze professionali, viene adeguatamente formato all’interno dell’azienda con corsi ed approfondimenti sulla normativa EASA, per sostenere poi degli esami presso Enac. Per mantenere gli standard legislativamente richiesti – sottolinea l’imprenditrice – durante l’esercizio vengono effettuati costantemente dei corsi di aggiornamento”. Scocchetti offre una vasta gamma di materiali di bordo, adatti sia per la classe economica che per le esigenze di prima classe, progettati per soddisfare i più elevati standard di comfort e stile, ma allo stesso tempo convenienti e creativi, senza comprometterne la qualità. Un’azienda affidabile, che negli anni è riuscita catturare e conservare la fiducia dei propri clienti. Oltre alla produzione garantisce un full service di attività dal cabin visit, servizio DOA (Design Organisation Approval), alla produzione e certificazione, per tutti i progetti di modifica minore di cabina degli aeromobili. “L’obiettivo aziendale – afferma l’accountable della Scocchetti - è focalizzato sulla collaborazione con le società di manutenzione che operano nel settore Maintenance, Repair and Overhaul. Da qualche mese, inoltre – rivela Maria Grazia Argentati – ci siamo affacciati al settore aeronautico militare. In questo ambito – conclude – abbiamo già realizzato gli interni dell’aereo di servizio del Quirinale”. Ci sono in cantiere ambiziosi progetti rivolti ai mercati dell’Asia, del Medio Oriente e del Nord America: “Sono progetti di espansione commerciale sul private jet – sottolinea l’imprenditrice – si tratta di mercati in forte sviluppo, interessati al prodotto made in Italy e che rappresentano per noi buone possibilità di business. Lo sviluppo di questo progetto – conclude – prevede l’apertura di uffici di rappresentanza nei Paesi di interesse con partnership locali”. La Scocchetti continua a puntare in alto, e non poteva essere diversamente per un’azienda che ogni giorno fa letteralmente volare il nome dell’Umbria.