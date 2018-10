Fattoria Montelupo, la bufala servita a regola d'arte

La “Fattoria Montelupo” di Città di Castello è il paradiso delle bufale: c’è quella che pascola beata immersa in 33 ettari di verde, quella che si immerge nell’acqua del laghetto, quella che allatta il suo piccolo nato, non si sa perché, con un simpatico ciuffo biondo. Ma ci sono anche quelle più pigre che preferiscono mangiare cereali e foraggi nella stalla e infine quelle che si concedono momenti di fresco relax nel boschetto ombreggiato. Ed è così che l’Umbria, grazie a Gianluca Paolo e alla sua famiglia, accoglie la parte più gustosa e tipica della tradizione campana, dalla quale proviene la famosa mozzarella di bufala. “Alleviamo bufale, attualmente abbiamo 140 capi di bestiame - afferma Gianluca Paolo, titolare dell’azienda agraria “Fattoria Montelupo” – ci occupiamo di produzione e trasformazione del loro latte e infine della commercializzazione del prodotto finito. Lavoriamo solo la nostra materia prima, ho fondato questa attività sull’idea della trasparenza - dice - facciamo i prodotti classici ma li facciamo a regola d’arte”. Le bufale sono animali docili, curiosi e schivi al tempo stesso, estremamente intelligenti. Ed esigono la libertà. “Non tollero quelle realtà in cui gli animali vengono trattati come mere macchine da produzione – afferma il giovane imprenditore – vanno rispettati, trattati come si deve. Solo così puoi essere un buon allevatore e soprattutto – dice – una bufala serena e non stressata garantisce un latte di qualità eccellente con il quale si realizzeranno prodotti eccezionali”. L’azienda della famiglia Paolo è anche una fattoria didattica, organizza visite guidate e degustazioni di mozzarella, formaggi e ricotta, tutto a base di latte di bufala. “Lavoriamo molto anche con tour operator che vengono dalla Russia – dice Gianluca – accogliamo circa seicento persone ogni anno. Gli italiani sono molto curiosi, vogliono vedere con i loro occhi queste bufale campane allevate in Umbria. Inoltre la “Fattoria Montelupo” sta per ricevere una certificazione importante: “Stiamo convertendo l’azienda al biologico, compresi gli animali – dichiara Gianluca Paolo – speriamo di poter emettere la richiesta entro il prossimo anno”. Come spiega il giovane titolare dell’azienda umbra, la conversione al “bio” è un processo lungo che implica vari passaggi: ogni animale deve avere un determinato spazio in cui pascolare, il mangime deve essere prodotto all’interno dell’azienda, non si deve coltivare il terreno con prodotti chimici. “Stiamo provvedendo ad affittare ulteriori terreni per ampliare lo spazio adibito al pascolo e ci stiamo organizzando per produrre autonomamente il mangime – afferma Gianluca – per il resto siamo apposto, dato che non utilizziamo sostanze chimiche per fertilizzare il terreno”. La “Fattoria Montelupo” si è aggiudicata nel corso degli anni diversi premi, tra cui l’Oscar Green nel 2011 promosso da Coldiretti Giovani Impresa e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, anche con il noto chef Giorgione. L’azienda della famiglia Paolo è attraversata dalla via francigena e quindi da molti pellegrini che si fermano spesso a gustare qualche prelibatezza umbra realizzata con i segreti della tradizione campana. “Si narra che San Francesco – racconta Gianluca - partì da Assisi e, per arrivare al santuario de “La Verna” dove ricevette le stimmate, attraversò questa zona”. Un tocco di spiritualità che ben si sposa con un’azienda incastonata nella quiete delle verdi colline dell’Alta Valle del Tevere.