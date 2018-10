Fabiana Filippi, stile sobrio e raffinato che va oltre la moda

Lo stile è un modo di essere. E’ come ci si muove, come si sorride, come si affronta la quotidianità nelle sue molteplici sfaccettature. Ma è anche cosa si indossa. E quello di Fabiana Filippi è uno stile sobrio, raffinato, che abbraccia la moda ma che riesce anche ad andare oltre. Perché la classe e l’eleganza non temono il tempo che passa, possono solo migliorare. “Da oltre trent’anni ci occupiamo di moda e stile, puntando su qualità e creatività – afferma Mario Filippi Coccetta, fondatore nonché presidente ed amministratore delegato della Fabiana Filippi Spa con sede a Giano dell’Umbria – la donna che veste Fabiana Filippi non vuole apparire ma vuole essere. Desidera raccontare sé stessa, la sua essenza, il suo carattere. E’ questa la nostra mission – spiega – non prevaricare chi li indossa, ma valorizzare con sobrietà e raffinatezza”.

Giacche e cappotti, maglieria, pantaloni e gonne, scarpe e borse, sciarpe e stole: un total look molto trasversale, da più punti di vista. “Sono capi dedicati ad una donna senza età – sottolinea il presidente dell’azienda – perché la femminilità appartiene a tutte, indistintamente, al di là di qualsivoglia omologazione, grazie anche ad un gusto moderno che permette di coniugare funzionalità ad estetica, nel nome della semplicità. Infatti – spiega l’imprenditore umbro – il nostro nasce come un prodotto di uso quotidiano, sia per la manager che per una mamma impegnata, ma che accompagna la donna anche nelle occasioni speciali”. È sufficiente il giusto accessorio: in un batter d’occhio lo stesso abito da ufficio diventa una mise iper chic per un convegno improvviso o una serata speciale. “Anche la qualità è trasversale – afferma – si costruisce negli anni e non riguarda soltanto il prodotto che realizziamo o l’abilità delle nostre dipendenti ma – tiene a precisare – si riferisce anche al modo e all’ambiente accogliente in cui riceviamo i nostri clienti e i nostri ospiti. Le collezioni Fabiana Filippi – dice - pensate sia per un uso giornaliero che per occasioni più speciali, sono fatte di tessuti e filati nobili e naturali, tra i quali il cashmere e la seta”. Tutti i tessuti, come il fiocco di cashmere puro che arriva dalla Mongolia, sono esclusivamente trasformati in Italia e minuziosamente controllati dall’azienda. “Realizziamo un elevato numero di capi – afferma il presidente della Fabiana Filippi – ma l’artigianalità rimane la virtù assoluta della nostra produzione. Sono i dettagli realizzati a mano dalle nostre professioniste – precisa – che rendono unico il design delle nostre creazioni, un Made in Italy assolutamente riconoscibile. L’attenzione ai particolari - conclude - si estende ad ogni fase della produzione fino al controllo qualità, che si ripete più volte durante tutto il processo produttivo”. Una ricerca costante del bello e del ben fatto che è anche frutto del luogo in cui nasce l’azienda: l’Umbria, una regione che, tra bellezze artistiche e paesaggistiche, abitua al buon gusto.