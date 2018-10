Metalmeccanica e impiantistica, quando la rete fa la forza

Ha l’anima dell’artigiano locale e il corpo della grande impresa. La Italtechnics – Mechanics & Industrial Application di Terni è una rete di undici aziende umbre operanti nell’area della metalmeccanica e dell’impiantistica: progettazione, produzione di carpenteria meccanica, montaggi industriali, lavorazioni meccaniche di precisione dalla micromeccanica alla meccanica medio-pesante, impianti elettrici ed automazione industriale, realizzazione di quadri elettrici per applicazioni industriali quali Power Center e Motor Control Center. Ma la sua proposta commerciale è prevalentemente incentrata sul settore degli impianti mini e micro idroelettrici, con potenze che vanno dai 100 KW ai 20 MW. “Abbiamo aggregato la capacità di fare di ogni singola azienda del territorio – spiega Carlo Pacifici, presidente di Italtechnics – per poi esportarla fuori, in un’ottica di internazionalizzazione e quindi di confronto con i mercati esteri. Oltre ai vari settori di cui abbiamo esperienza pluridecennale – dice – ci focalizziamo sugli impianti mini e micro idroelettrici, essendo anche aziende di fornitura Enel da diversi anni. Le competenze delle nostre imprese dunque – continua - ci permettono di proporre al cliente un servizio chiavi in mano. Il supporto di Confartigianato Imprese Terni, Confapi e Camera di Commercio di Terni – conclude il chairman - è stato determinante per l’avvio di un progetto che ha sicuramente delle enormi potenzialità e grandi possibilità di sviluppo”. La rete offre dunque all’utente la possibilità di interagire con un interlocutore unico in grado di gestire completamente, all’interno della propria struttura, una molteplice varietà di servizi e forniture. “Sono le nostre competenze che ci rendono interessanti e competitivi – sottolinea Michele Mengaroni, HPP & Mechanical Division Manager di Italtechnics – riusciamo a proporre un prodotto made in Italy a prezzi estremamente concorrenziali grazie alla forza della rete che – spiega - ha i costi della piccola e media impresa ma che in aggregato dà le performance della grande impresa. Chiaramente – precisa – il gruppo manageriale della rete, cioè il nostro direttorio formato da cinque persone di cui anche io faccio parte – spiega – deve avere le idee chiare, lavorare con trasparenza, informare ed essere in grado di motivare tutti gli altri”.

In particolare, è l’elemento normativo della codatorialità dei dipendenti delle aziende retiste che permette ad Italtechnics di competere con le grandi aziende presenti sul mercato, rappresentando un notevole risparmio in termini di forza lavoro impiegata. Poi le missioni imprenditoriali estere. “La maggior parte delle nostre aziende ha competenze in ambito idroelettrico – dichiara Michele Fortunati, Automation & Electrical Installation Manager – esperienze che abbiamo deciso di sfruttare anche per le nostre prime missioni all’estero. La prima – dice – è stata in Kazakistan in occasione di Expo Astana 2017 dove abbiamo riscontrato particolare interesse da parte delle aziende kazake ed uzbeke nei confronti delle nostre proposte relative alle green technologies. Poi – elenca – sono seguite due missioni in Serbia, una in Albania e l’ultima a Johannesburg, al Power & Electricity World Africa 2018, focalizzata soprattutto sulle energie rinnovabili. Da fuori ci guardano con interesse – afferma – sanno che il made in Italy vuol dire qualità”. Italtechnics ha imboccato la strada del successo, quella dell’aggregazione e dell’internazionalizzazione.