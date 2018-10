Dalle antiche macine il pane che profuma di genuina tradizione

L’odore del pane caldo. Un profumo antico che sa di casa, di famiglia, di quella quotidianità che non stanca mai e ci ricorda che siamo strettamente legati alla terra. Ed è proprio la tradizione che si vede, si respira e si assaggia quando si entra in “Granarium, dove il grano diventa pane”, l’azienda agricola di Gian Piero Lucarelli a Cantalupo di Bevagna. Dalla semina del grano allo stoccaggio del raccolto, dalla molitura con autentiche macine a pietra alla panificazione con lievito madre, dalla cottura in forno a legna alla vendita al minuto del prodotto finito, la famiglia Lucarelli controlla ogni singola fase della filiera del pane. Prima ed unica realtà in Umbria dove l’agricoltore è anche mugnaio, panettiere e venditore dei propri prodotti. “Coltiviamo sessantacinque ettari di terreno – afferma il titolare Gian Piero Lucarelli – metà a cereali e metà a leguminose. Seminiamo il bolero, grano bianco e tenero riconosciuto come “panificabile superiore” e lo misceliamo con una piccola percentuale di san pastore, un grano più resistente che consente una panificazione ottimale”. Il grano prodotto in azienda viene stoccato in silos di vetroresina, mosso e areato ogni quindici giorni. In seguito viene messo nel pulitore combinato ed introdotto in un miscelatore umidificante. Poi passa nella macina in pietra. Infine il plansicther separa la farina da semola e crusca. “La molitura avviene con due macine a pietra naturale – sottolinea Lucarelli – originali del 1929, restaurate e motorizzate così da unire l’antico col moderno. Proponiamo una filiera seria, completamente monitorata da noi, per un prodotto unico sul mercato. La macinazione a pietra – continua – avviene a freddo e mantiene il germe di grano, per questo viene definita farina viva. Infatti – dice – ha molte più fibre di quella normale, valori nutrizionali triplicati e quel sapore particolare che la farina raffinata ha perso”. Varie le farine prodotte da “Granarium”: farina di grano tenero di tipo 1 (setacciata), di tipo 2 (parzialmente setacciata), integrale (presa direttamente sotto la macina). Poi quella di farro e di mais. E da settembre una novità: la semola di grano duro con la macina a pietra. “Il nostro pane – afferma Lucarelli – è come quello di una volta: consistente, saporito seppur senza sale, buono anche dopo tre giorni che si è comprato. Oltre all’acqua, alla farina e al lievito madre non aggiungiamo altro – sottolinea - l’aroma finale è quello della cottura nel forno a legna, con legni di faggio. Chiaramente – conclude – il pane è ogni giorno diverso, più o meno lievitato, più o meno cotto: dipende dal clima, dall’umidità. Segnale di autenticità”. L’agricola Lucarelli utilizza solo materie prime prodotte all’interno della propria azienda: “tutta farina del nostro sacco”, è solito dire sorridendo il titolare. Tuttavia “Granarium” non è solo farina e pane ma è anche pizza, focacce, torte al testo, crostate, biscotti e tozzetti, lenticchie, ceci, farro perlato e altre bontà. Prodotti genuini apprezzati da molti, tanto che l’azienda ha un raggio di azione di 80 km. “Fa piacere – confessa Lucarelli – vedere persone di Gubbio, Città di Castello o Giano dell’Umbria che la domenica mattina vengono da noi solo per comprare un chilo di pane e dei biscotti. Abbiamo la fiducia dei nostri clienti”. Un amore per la terra che Gian Piero Lucarelli, lavorando con umiltà, non ha mai nascosto. Non a caso umiltà, dal latino humus, significa terra. Proprio laddove tutto prende vita.