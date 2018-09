Cuore e passione, così nasce l'olio che conquista tutti

Lo sguardo spazia sul verde smeraldo dei 35 ettari d’oliveto e poi resta colpito dai riflessi dorati dell’olio extravergine d’oliva. Un tripudio di cromatismi, profumi e sapori che sanno di genuino, di natura. Sanno d’Umbria. L’azienda agraria Marfuga della famiglia Gradassi a Campello sul Clitunno, copre un’intera filiera: dalla coltivazione delle 14mila piante d’ulivo in regime di agricoltura biologica, alla raccolta delle olive per brucatura a mano, per poi passare alla spremitura a freddo nel proprio frantoio, all’imbottigliamento ed infine alla commercializzazione. “La qualità moraiolo – afferma Francesco Gradassi, titolare dell’azienda Marfuga – è la cultivar prevalente in questa fascia collinare. Il clima continentale freddo in cui è inserita che la protegge dalla mosca olearia – spiega - le caratteristiche del terreno e la coltivazione che non prevede l’impiego di fitofarmaci contribuiscono al raggiungimento di un livello qualitativo irripetibile in qualsiasi altro ambiente”. E’ da qui che scaturiscono i due cru che identificano il brand Marfuga, che sono i più richiesti e premiati: l’Affiorante Monocultivar Moraiolo e il DOP Umbria Riserva. “L’Affiorante – spiega Gradassi - è il primo olio estratto della stagione da olive selezionate 100% Moraiolo. La raccolta, in leggera prematurazione – dice - inizia a metà ottobre in quella zona tra la collina Marfuga e quella di Trevi dove le caratteristiche pedoclimatiche influiscono molto sulla sua qualità. Trovandosi a 500 metri di altezza infatti – continua l’imprenditore – il clima freddo e le alte escursioni termiche sia di giorno che di notte permettono a quest’olio di avere un livello di polifenoli, importanti antiossidanti, che arriva ad 800 milligrammi al litro mentre – precisa – un olio commerciale non arriva ad averne nemmeno 80”. L’Affiorante, con la sua carica amara e piccante e le sensazioni olfattive che richiamano l’erba appena tagliata e la foglia di carciofo, esce in edizione limitata: 5mila bottiglie l’anno. E’ l’optimum della produzione Marfuga. “Anche il DOP Umbria Marfuga Riserva esce in edizione limitata – afferma Gradassi – è un olio più complesso, ottenuto da Moraiolo e Frantoio, dal colore verde intenso, con spiccate note di cardo e di mandorla verde in chiusura”. Dopo i due oli “estremi”, come vengono definiti da Francesco Gradassi, viene prodotto l’olio base, l’extravergine d’oliva Marfuga ottenuto da olive selezionate Moraiolo, Frantoio e Leccino ad un buon livello di maturazione. Viene estratto a freddo con il metodo a ciclo continuo, ha un sapore fruttato con retrogusto amarognolo e leggermente piccante. A differenza dei cru viene venduto anche in lattina ed ha un prezzo più accessibile. Ma l’azienda agraria Marfuga propone anche un’interessante linea di cosmetici biologici: bagnodoccia, crema viso, crema corpo, olio corpo, sapone e lo scrub che contiene anche parti tritate del nocciolo dell’oliva. “L’idea è stata di mia moglie Federica che ha un salone di bellezza – spiega Francesco Gradassi – supportata da un esperto nella produzione di cosmesi biologica, ha realizzato una linea di prodotti a base del nostro olio extravergine d’oliva. Sono prodotti incredibili – dice – idratanti, senza sostanze aggressive per la pelle. Stanno avendo un ottimo successo – dice l’imprenditore - soprattutto nei Paesi dell’Est e in Asia”. Quella di Marfuga è una storia lunga duecento anni, legata al prodotto più semplice e nobile della terra: l’olio, nettare di salute e bellezza.