Il miele: un mondo di segreti da scoprire con l'Apicoltura Galli

Che sapore ha il miele? E soprattutto, vi piace? Non siate precipitosi nel rispondere, perché la questione non è scontata. A spiegarne il motivo è Luca Galli, titolare della storica azienda di Corciano “Apicoltura Galli”, che di miele ne produce ben quattordici tipi dai gusti totalmente differenti l’uno dall’altro. “Il mondo del miele è molto ampio – sottolinea Galli – spesso mi trovo a confrontarmi con persone che sostengono di non gradire il sapore del miele. La mia risposta è: quale miele? Questo perché – spiega – ce ne sono di tanti gusti, dall’agrumato all’amaro, ed esistono addirittura mieli neutri che di sapore sono equiparabili allo zucchero”. Sono dieci i tipi di miele monoflora, cioè derivanti da un’unica specie botanica, che l’azienda Galli produce: acacia, castagno, girasole, coriandolo, albero del paradiso e tiglio, cipolla, agrumi, eucalipto, melata, cardo. E quattro i millefiori, cioè quelli che racchiudono le diverse fioriture presenti in varie zone in determinati periodi dell’anno, a cui il giovane Luca Galli ha persino dato un nome: “Soave”, il più delicato di tutti che proviene dalla zona di Arezzo; “Ambro”, miele storico dell’azienda il cui nome deriva da Umbria e dal suo colore ambrato che viene dalla vallata di Corciano, Magione e Passignano; “Malbe”, quello della zona di Monte Malbe; “Magnus”, aromatico miele dalle note speziate che proviene dalla vallata di Fabro, che si è di recente guadagnato il prestigioso riconoscimento nazionale “Tre gocce d’oro”. “Molte persone sono convinte che tutti i prodotti etichettati con il termine “millefiori” abbiano lo stesso sapore – dice Galli – ma non è così. Cambiando fioritura, zona, altitudine e periodo cambia anche il gusto del miele”. Apicoltura Galli possiede dunque degli apiari in varie zone dell’Umbria, in Toscana e in Puglia. E poi un colpo di originalità imprenditoriale da parte di Luca Galli, ha notevolmente reso competitiva la sua azienda. “Mi sono impegnato a realizzare altri prodotti derivanti dall’apicoltura. Una linea particolare – spiega – si chiama “Oro Nero”, una crema spalmabile di cioccolato extra fondente con il 20% di miele. E poi – dice – c’è “Pura Energia”, una linea di integratori pensata soprattutto per gli sportivi, a base di miele, polline, pappa reale, ginseng e guaranà. Questi integratori naturali ed energetici – spiega – sono sotto forma di gel oppure di liquido, che abbiamo studiato con la Facoltà di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia”. Poi c’è il polline, integratore naturale dalle numerose proprietà benefiche, ricco di vitamine, sali minerali, aminoacidi, enzimi e sostanze antiossidanti. “Il polline dei fiori è un prodotto incredibile che si conosce poco – afferma – contiene tra il 20 e il 30% di proteine, l’equivalente del prosciutto, ed è l’unica fonte proteica che hanno le api. E’ un prodotto naturale – dice – un tonico ricostituente per il corpo e per la mente che si può mangiare con il cucchiaino ed è ottimo da aggiungere allo yogurt”. Interessante l’iniziativa didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che Luca Galli ha avviato insieme al biologo Virgilio Ancellotti. Si tratta di “Volando con le api – viaggio tra scienza e natura”, un progetto inserito nell’offerta formativa del Comune di Perugia che mira a favorire la conoscenza della fisiologia sociale delle api, il loro linguaggio e rispetto. “A scuola i ragazzi imparano a conoscere le api, a costruire un’arnia – afferma Galli – poi nel nostro laboratorio didattico, presso l’azienda agricola Pucciarella di Magione, vedono con i loro occhi in cosa consiste il lavoro dell’apicoltore. Infatti – spiega – abbiamo realizzato un tunnel dove gli alunni possono entrare e vedere da vicino, in tutta sicurezza, come lavoriamo”.