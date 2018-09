Birra Osiride, il sapore dell'antico Egitto

Battuta sempre pronta, barbetta incolta e un modo di fare particolarmente allegro e frizzante. Merito, forse, della sua gran passione per le bionde, ma anche per le brune e le rosse: le birre. Nico Federici ha soli 24 anni ed è titolare di “Birra Osiride”, azienda di Trevi che produce birra artigianale. Il giovane, che conosce l’antica arte del miscelare malto, lievito e luppolo all’acqua, crea nel proprio laboratorio la sua ricetta, avvalendosi di un impianto pilota in miniatura. La bevanda che ne risulta, perfetta nel gusto e nel grado di effervescenza, viene poi prodotta in grandi quantità in due birrifici umbri ai quali il neo imprenditore attualmente si appoggia. “Produco una birra artigianale un po' atipica – dice Nico Federici – perché gli impianti che utilizzo non sono di mia proprietà. La strumentazione necessaria per produrre birra infatti – spiega - è molto sofisticata e costosa, probabilmente sono ancora troppo giovane per potermela permettere”. Ma intanto il ragazzo si diletta a sperimentare ricette sempre nuove che non sono frutto del caso ma di studi e ricerche. Basti pensare, ad esempio, alle prime due birre che ha personalmente realizzato e che sono già in commercio. “Entrambe sono in stile belga – afferma – caratterizzate quindi da uno dei quattro ingredienti, cioè il lievito, che in questo caso dona sfumature e sapori che vanno dallo speziato al fruttato. Quando si beve dà la sensazione che all’interno ci sia della frutta ma in realtà è solo la conseguenza della fermentazione del lievito”. Inoltre c’è un’esplicita rievocazione delle antiche ricette egizie che, in quanto al sapore, ben si sposano con la tradizione belga. “La birra ha origini antichissime – dice – ma le prime vere e proprie ricette risalgono agli egizi. E’ per questo che ho dato alle mie prime due birre i veri nomi che avevano nell’antico Egitto: Zythum e Sa’”. E da questa passione per la civiltà egiziana, fatta di enigmatici misteri ed intuizioni sensazionali, nasce anche il nome dell’azienda. Osiride era infatti la divinità egizia della birra che, si narra, avrebbe introdotto gli uomini nel mondo dell’agricoltura ed insegnato loro l’arte della produzione brassicola. Ma quali sono, al gusto, le particolarità concrete di queste due birre? “Considerando – dice il giovane – che gli egiziani aromatizzavano la birra con particolari erbe e l’addolcivano con dolcificanti naturali, tra cui i datteri, una delle mie birre è proprio a base di dattero mentre l’altra ha una luppolatura che ricorda le erbe aromatiche”. Federici si è già guadagnato, con la sua birra Sa’, un prestigioso terzo posto - categoria birre alla frutta - al “Solobirra”, concorso dedicato alle birre artigianali che si è svolto di recente a Riva del Garda. Un’edizione che ha visto partecipare 168 birre artigianali, in rappresentanza di 42 birrifici italiani. E poi un’altra soddisfazione, stavolta proveniente da un consumatore: “Ero in Veneto al “Formaggio in villa e salone dell’alta salumeria” - racconta Nico – dove c’era la premiazione dei migliori cento birrifici in Europa. Un degustatore – continua - dopo aver fatto l’intero tour, è passato di nuovo al mio stand per dirmi che la nostra birra era la più buona, cosa che aveva riferito agli altri importanti produttori. Ecco, per me è stato un grande complimento, ma – aggiunge scherzando – speriamo che il tizio, reduce da un intero tour di assaggi, non sia stato ubriaco!”. D’altronde, come dice il giovane mastro birraio giocando con le parole: “O-si-ride, o non si ride”.