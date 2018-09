Umbra Packaging, realtà vincente

E’ già presente in mezzo mondo e non ha la minima intenzione di fermarsi qui. La Umbra Packaging di Petrignano d’Assisi, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di confezionamento per prodotti sfusi, in polvere e granulati in sacchi di ogni tipo, materiale e grandezza, ha fatto dell’alta tecnologia la sua carta vincente. “La flessibilità – dichiara il presidente Roberto Carloni – è sicuramente l’aspetto principale che ci permette di essere così competitivi; riusciamo a gestire sacchi che vanno dai 100 grammi a 50 chili, così da attaccare un mercato più ampio”. Da anni ormai l’azienda è leader del pet-food, settore che sta virando, come altri, sui pasti monodose. Le linee di insacco e palettizzazione Umbra Packaging coprono anche altri ambiti: cerealicolo e sementiero, zootecnico, mangimi, integratori, vitamine ed antibiotici per animali, zucchero, sale, fertilizzanti, farine, alimentare, chimica, lettiere e tanto altro. “Garantiamo soprattutto l’igiene – sottolinea il direttore commerciale Michele Carloni –. Tutte le nostre macchine sono certificate, progettate e assemblate per rispettare al massimo questo parametro da due punti di vista. In primo luogo assicuriamo l’aspetto igienico dell’ambiente di lavoro, dove non ci sarà dispersione della polvere né contaminazione, e poi – aggiunge - l’aspetto della preservazione del prodotto stesso: tutti i prodotti, infatti, sia per uso umano che animale, vengono trattati esclusivamente con l’acciaio inox e dal prelevamento nei silos fino all’insacchettamento non hanno alcun contatto con gli agenti esterni”.

Al cliente vengono forniti impianti chiavi in mano, con bilance (la pesatura dei dispositivi è certificata a livello europeo, americano e sud americano), macchine, pallettizzatori e avvolgitori. “Customizziamo l’impianto – afferma Giorgio Martini, direttore dell’area tecnica – a immagine e somiglianza del nostro cliente, non realizziamo macchinari da magazzino ma studiamo con lui il progetto sulla base delle sue necessità che, anche negli stessi settori, possono variare in termini di materiali impiegati, optional interni ai sacchi e formati”. Ulteriore punto di forza di Umbra Packaging sono le risorse umane: oltre 60 dipendenti, con una media di 35 anni di età, di cui 35% laureati che si occupano della parte ingegneristica, 16% stranieri e la restante percentuale costituita da giovani diplomati specializzati in questo settore e che vantano la conoscenza di un minimo di due lingue straniere. Ottime notizie anche sui fatturati: “Dai 4 milioni di euro nel 2012 – annuncia il direttore commerciale Michele Carloni – ai 12 di quest’anno: in cinque anni abbiamo triplicato il fatturato. Adesso non ci rimane che crescere ancora. Intanto alla luce del progetto di internazionalizzazione, continueremo a prendere parte alle fiere più importanti a livello mondiale perché sono occasioni per trovare sia nuovi collaboratori che nuovi clienti. Inoltre continueremo a porre in essere tutte quelle strategie di internazionalizzazione che ci hanno permesso di estendere i nostri confini, valorizzando il lavoro che tutto il team realizza giorno dopo giorno”. Umbra Packaging ha anche aziende satelliti: “La maggior parte degli artigiani che lavorano per noi – conclude il direttore dell’area tecnica Giorgio Martini – sono della zona e operano quasi tutti in esclusiva. Questo significa che oltre a dare lavoro ad altre realtà aziendali dell’Assisano, garantiamo prodotti 100% made in Umbria”.