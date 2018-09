Rufini Fine Instruments, l'amore per la musica diventa arte

Da quando l’ha incontrata per la prima volta non ha fatto altro che pensare a lei. Se ne è perdutamente innamorato, tanto da considerarla “l’anima della vita”. Un’anima che abita eleganti corpi che lui stesso crea con le proprie mani, per permetterle di venire fuori ed esprimersi in tutta la sua bellezza.

Lui è Matteo Rufini, 38 anni, liutaio. Lei è la musica. Matteo è titolare della liuteria “Rufini Fine Instruments” di Ponte San Giovanni dove, dal 2015, costruisce e restaura strumenti ad arco e a pizzico, sia classici che moderni. “Ciò che mi ha sempre dato la forza di andare avanti è l’amore per la musica e per il mio lavoro – racconta Rufini – ho studiato molto e superato tante difficoltà ma tutto è servito per crescere professionalmente”. Una passione sfociata in un lavoro artigianale caratterizzato da una scrupolosa cura del dettaglio che è valsa al giovane liutaio l’attenzione di noti musicisti e gruppi di fama nazionale ed internazionale.

“Enzo Pietro Paoli, contrabbassista jazz, suona con i miei strumenti – rivela Rufini con un sorriso colmo di soddisfazione – ho anche allacciato rapporti con il bassista romano Lorenzo Feliciati, con il chitarrista Benedetto Panzanelli, con il gruppo “Fast Animals and Slow Kids” e i “Fleshgod Apocalypse”. Questo – dice - mi sta mettendo in luce nel panorama nazionale del mio settore, soprattutto riguardo agli strumenti moderni come chitarre e bassi. Molti importanti negozi italiani infatti – afferma - distribuiscono le mie creazioni”. Rufini riferisce che nel primo semestre del 2018 è emerso un dato significativo: gli ordinativi sulla costruzione degli strumenti hanno preso il sopravvento sulle riparazioni. “Probabilmente si è sparsa la voce che faccio un buon lavoro – dice sorridendo – l’Umbria mi sta dando soddisfazioni in questo senso e le vendite vanno molto bene in generale in tutto il centro Italia”.

E’ un lavoro complesso quello del liutaio, che richiede tempo, precisione, tante conoscenze e un necessario eclettismo tecnico. “Per costruire un violino – dice il liutaio perugino – ci vogliono circa trecento ore di lavoro. Questo – tiene a sottolineare – è un mestiere complesso che racchiude altri mestieri”. Mattero Rufini spiega infatti che per costruire strumenti classici, come violini, viole e violocelli, il liutaio deve conoscere un minimo di fisica acustica. Per poter costruire strumenti musicali moderni invece, deve avere competenze nell’ambito dell’elettrotecnica. E c’è di più: serve masticare un po' di chimica. “Mi occupo anche della preparazione delle vernici che andranno a ricoprire lo strumento finito – afferma Rufini – in questo sono stato fortunato perché ho ricevuto ottime dritte dal dottor Matteo Tiecco, ricercatore alla facoltà di Chimica dell’Università di Perugia”. Particolare attenzione è riservata al cliente: “Cerco di capire le sue esigenze, di consigliarlo al meglio. Inoltre sono solito inviare le foto sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del suo strumento”. Ma cosa deve avere uno strumento di eccellente qualità? “Certamente – dice Rufini – è necessario utilizzare legni pregiati e stagionati. Infatti – spiega – la qualità del legno garantisce un ottimale risultato sonoro. Tutto il resto lo fa la cura dei dettagli”. Ed è proprio l’attenzione ai particolari che diventa segno distintivo del loro autore. Particolarità che rendono unico uno strumento realizzato artigianalmente, unico chi lo crea e chi andrà a suonarlo. Alla faccia di una frettolosa società industrializzata che vuole tutto sfornato in serie.