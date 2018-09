CoMeAr, meccanica d'avanguardia

Pensi a un’officina meccanica e ti immagini un’azienda grigia, quasi triste. Poi conosci Claudio Becchetti, ceo e presidente della CoMeAr di Spello, e cambi immediatamente idea. Diecimila metri quadrati coperti di spazi colorati, puliti e luminosi su un’area di ventimila metri quadrati popolati di cento macchinari a controllo numerico, all’avanguardia e circa trecento collaboratori, tra cui molti giovanissimi e motivati nello svolgere le proprie mansioni.

CoMeAr e Bsp operano da oltre trent’anni nel settore delle lavorazioni meccaniche e di alta precisione; sono specializzate nella produzione a disegno di componenti di elevata complessità per applicazioni industriali, aeronautiche, aerospaziali, medicali, ferroviarie ed energetiche. “Ho voluto creare un ambiente ordinato e gradevole da vivere – spiega Becchetti - e continuo a puntare sulla mia comunità, sui giovani del nostro territorio. Infatti le tante persone che lavorano con noi sono tutte della zona: vengono dai comuni di Assisi, Foligno, Spello, Cannara e Perugia. Negli ultimi 15 mesi abbiamo assunto altri venti ragazzi. Ci sono padri e figli all’interno della nostra azienda e la mia soddisfazione più grande non è tanto ammirare tutto ciò che abbiamo realizzato negli anni, quanto sapere che c’è chi può dire al proprio figlio di non andarsene all’estero perché vicino casa ha un’opportunità lavorativa che può dargli grandi soddisfazioni”.

CoMeAr, nel settore industriale, produce componenti meccaniche di alta precisione per macchine utensili o a taglio laser e attuatori elettromeccanici per presse e punzonatrici. In ambito aeronautico e aerospaziale sia civile che militare, invece, realizza parti critiche come corpi idraulici, cilindri, pistoni e chiocciole, oltre ad altre componenti per attuatori, particolari meccanici per sistemi frenanti e dispositivi di atterraggio, oltre ad anelli per cuscinetti di turbine e gearbox.

Bsp è invece la fornitrice diretta dei principali produttori mondiali di cuscinetti, una sorta di Leonardo da Vinci meccanico che sforna componenti che vanno da pochi millimetri a un diametro di un metro e mezzo, sia per il settore industriale che, da qualche mese a questa parte, per quello aeronautico.

Poi c’è Mecom, la terza azienda meccanica che, oltre ai fratelli Becchetti, vede nell’assetto societario Luca Mancini. “Nel nostro lavoro – dice Becchetti – non c’è un punto d’arrivo, è una continua ricerca dei macchinari più innovativi, delle strategie più brillanti, degli obiettivi più complicati da raggiungere. Ci vuole passione, professionalità, serietà”.

Le aziende del gruppo Becchetti sono completamente informatizzate e tecnologiche, dotate di aree taglio, aggiustaggio e sbavatura manuale di precisione, di progettazione e realizzazione delle attrezzature e sale metrologiche. E macchinari per fresatura, foratura, rettifica, hard milling e hard turning. “Ogni componente che realizziamo – spiega Claudio Becchetti - è corredato da un fascicolo che ne attesta minuziosamente le caratteristiche e le certificazioni. I macchinari invece presuppongono una notevole preparazione tecnica che il nostro personale possiede, sostanziosi investimenti e manutenzioni”. Il core business aziendale, dunque, è la produzione di componenti meccaniche complesse con un alto livello di industrializzazione, in fornitura verticalizzata e con garanzia di qualità totale in free pass. Un sistema integrato tra qualità, ambiente e sicurezza per un export che supera il 50% e un fatturato che raggiunge i 30 milioni di euro.

