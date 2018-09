Azienda Agraria Di Filippo: il vino che nasce tra oche e cavalli

“Riscopriamo l’importanza delle persone all’interno dell’attività produttiva, riumanizziamo le aziende, riappropriamoci del nostro ruolo di agricoltori”. E’ questo il messaggio che Roberto Di Filippo, titolare della “Di Filippo Azienda Agraria e società semplice” di Cannara, rivolge all’imprenditoria umbra.

La sua è una realtà che produce vino da due generazioni e che fa agricoltura biologica da 25 anni. Una grande realtà basata sull’allevamento delle oche, sulla lavorazione della terra con i cavalli e soprattutto, sulle persone. Trenta ettari di vigneti che si affacciano su Assisi, coltivati nel pieno rispetto delle regole della biodinamica. “Produciamo vino biologico da tradizione – dice Roberto Di Filippo – vogliamo che sia buono e che abbia un prezzo accessibile a tutti. Facciamo i classici vini dell’Umbria, i più tipici sono il Grechetto, il Montefalco rosso e il Sagrantino ma anche l’ultimo arrivato, il Trebbiano Spoletino, è interessante. Infatti – spiega – ha potenzialità strepitose, dato che ultimamente va di moda il mangiar sano e leggero e che quindi il mercato sta virando sui bianchi. In questo gioco in casa – assicura – ho studiato enologia a Conegliano Veneto e sono di formazione bianchista. Inoltre – dichiara – stiamo studiando come realizzare in maniera eccellente i vini naturali, quelli senza solfiti”. Quando si può affermare che un vino è buono?

“Semplicemente quando piace – risponde Di Filippo – c’è un approccio troppo tecnico riguardo al vino che mette in difficoltà il consumatore. Spesso un vino che piace proviene da un’agricoltura sana, da uve di qualità, cosa che le persone riescono a percepire, al di là di schemi e punteggi”. Un’uva superiore, anche grazie al costante lavoro delle 500 oche che pascolano tra i filari dell’azienda, si nutrono delle erbacce, fertilizzano il terreno e garantiscono una carne prelibata, ricca di antiossidanti naturali. E’ il principio dell’agroforestry, che unisce coltivazione ad allevamento.

Poi i 9 cavalli da lavoro, 6 dei quali sono stati salvati dal macello e addestrati dal collaboratore dell’azienda Daniele Cardullo.

“Lavoriamo la terra quasi esclusivamente con i cavalli. Fanno turni da due ore ciascuno, poi si riposano – spiega Di Filippo, intento a mostrare un attrezzo per lavorare la terra che lui stesso ha ideato insieme all’azienda assisiate di artigiani locali “Fratelli Pettirossi” – perché teniamo alla salvaguardia della natura e degli animali, che sono riconoscenti. Lavorare con i cavalli – confessa - è più economico, non inquina e rilassa: abbandoni il rumore delle macchine, ti ritrovi ad ascoltare il tintinnio degli attrezzi da lavoro e il suono ovattato degli zoccoli. Questi animali – dice – ci hanno permesso di sviluppare anche il turismo in azienda. Infatti organizziamo tour in carrozza, che si concludono con una ricca degustazione dei nostri prodotti”. Poi l’appello alla politica: “Si realizzino dei distretti biologici – dice – si incentivino gli agricoltori della zona a puntare sul prodotto biologico, che il mercato chiede sempre di più. Così – conclude – si evitano derive e i territori biologici si estenderebbero fino a creare una regione, anzi, una Nazione biologica”.

Roberto Di Filippo, insieme alla sorella Emma e alla moglie Elena, lavora con amore affinché un giorno la figlia Bianca Maria, i nipoti e i giovani, sui quali crede molto, possano continuare a svolgere un’agricoltura rispettosa. E guarda caso la parola “vino”, dal sanscrito “ven”, significa “amare”.

