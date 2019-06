Raffaella Carrà compie 76 anni: i momenti più belli della sua lunga carriera

Probabilmente non c'è generazione che non conosca almeno una delle sue canzoni, o che non abbia visto quel suo caschetto biondo agitarsi nei filmati delle teche Rai. Il 18 giugno, Raffaella Carrà compie 76 anni e, con oltre 40 anni di carriera televisiva, non è eccessivo definirla un'icona. La sua professionalità e quello spirito libero, che ha saputo coltivare nella vita privata e nel lavoro, mettono d'accordo proprio tutti: simbolo di emancipazione per le donne (con la sua rivoluzione iniziata con il primo ombelico scoperto in tivù), idolo degli omosessuali e punto di riferimento per le soubrette che, come lei, vogliono saper far tutto. Abbiamo scelto di omaggiare la Carrà ripercorrendo in pillole alcuni dei momenti salienti della sua lunga carriera

(a cura di Marisa Labanca)