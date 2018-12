Lite tra mamme alla recita natalizia degenera in rissa

Giornata da dimenticare quella di domenica 16 dicembre alla scuola elementare di Albiano Roccella, a Gela. Durante la recita natalizia dei bambini, due mamme hanno iniziato a litigare e l'alterco si è trasformato presto in rissa. Alla base del contendere, un posto in prima fila per immortalare la performance del proprio bambino con video e foto. Il litigio si è presto esteso anche ai rispettivi mariti, con i bambini che hanno assistito impauriti alla scena, prima che si verificasse un fuggi-fuggi. Denunciati i quattro protagonisti della vicenda, con la preside che si è detta pronta a costituire la scuola come parte civile al processo.