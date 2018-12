La lite tra due mamme alla recita di Natale degenera in rissa

E' di quattro denunce il bilancio della vera e propria rissa scoppiata alla scuola elementare di Albiano Roccella, a Gela, domenica 16 dicembre, in occasione della recita natalizia. La lite è scoppiata tra due mamme, che hanno iniziato a litigare per il posto in prima fila per riprendere il proprio bambino con il cellulare. L'alterco è presto degenerato, provocando la paura dei bambini e un fuggi-fuggi. Coinvolti anche i rispettivi mariti, che hanno preso parte alla rissa, dando vita a uno spettacolo deplorevole in un'occasione di festa e alla presenza dei più piccoli.