Medico Ospedali Riuniti: "4 dei 7 ragazzi ricoverati respirano autonomamente"

Dei sette ragazzi ricoverati in codice rosso nella notte tra il 7 e l’8 dicembre dopo l'incidente alla discoteca di Corinaldo, quattro si sono svegliati e respirano autonomamente. Impossibile per i medici, in questa fase, quantificare gli eventuali danni dovuti alla temporanea asfissia. Le condizioni degli altri tre restano gravi ma stabili.

- H24 – Immagini Giuseppe Fiasconaro; montaggio Pier Francesco Cari