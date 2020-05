Pesi, l'attore del "Trono di spade" batte il record del mondo: "La Montagna" solleva 501 kg

Nel mondo dello sport lo conoscono come "Thor", ma per chiunque abbia visto "Il trono di spade" Hafþór Júlíus Björnsson è La Montagna. Per i fan della fortunata serie fantasy di Hbo "Game of Thrones" non è quindi una sorpresa che l'enorme Gregor Clegane detenga oggi il record del mondo di sollevamento pesi. L'attore e atleta islandese è riuscito nell'impresa di sollevare 501 chilogrammi: nessuno prima di lui l'aveva mai fatto. Björnsson ha soffiato così il record del mondo di deadlift (peso morto) all'inglese Eddie Hall, che nel 2016 aveva sollevato 500 chili. "Non ho parole. È stato un giorno stupendo, uno di quelli che ricorderò per il resto della mia vita", ha scritto su Instagram condividendo il video della prova. Instagram: @thorbjornsson