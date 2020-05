Dopo le accuse di body shaming piovute su un servizio di "Striscia la notizia" che aveva per protagonista la corrispondente Rai a Pechino Giovanna Botteri, Michelle Hunziker ha pubblicato due video sui social per difendere la trasmissione Mediaset e invitare la giornalista a farle sapere la sua opinione e la Botteri ha ironizzato sulla questione da Fabio Fazio. Ma la discussione online non si placa. La maggior parte degli utenti è dalla parte di Giovanna Botteri. C'è chi le fa i complimenti, chi ricorda quanto il sessismo sia radicato nella nostra società e chi invece si dice deluso da Michelle Hunziker, nota per il suo impegno contro la violenza sulle donne. Non mancano i sostenitori di "Striscia la notizia" che ritengono esagerata la polemica. A cura di Eleonora Giovinazzo