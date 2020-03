Cinghiale in mezzo alla strada di notte nella città deserta: il video

Cinghiale a spasso in mezzo alla strada in piena notte a Genova. Accade anche questo ai tempi del Coronavirus, con le città italiane deserte a seguito delle misure restrittive imposte per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A pattugliare le strade, nelle ore notturne, solo le forze dell'ordine, con medici e infermieri sempre in prima linea per prestare cure e assistenza alle migliaia di contagiati e ricoverati. Capita così, come mostrato nel video, che polizia e gli altri operatori autorizzati a circolare nell'emergenza si imbattano in incontri decisamente inusuali, soprattutto in una grande città.



