Coronavirus, un'altra settimana nera per le borse: in Europa il Covid-19 è costato 1.300 miliardi. Video Sky

Coronavirus, la prima settimana di marzo 2020 ha visto bruciare 1.300 miliardi di euro per la tempesta sui mercati generata dal virus cinese. Queste difficoltà si aggiungono ai 4.900 miliardi di dollari andati già in fumo l'ultima settimana di febbraio, come ricorda il video di Sky sul difficile momento dei mercati finanziari. Venerdì 6 marzo chiusura in deciso calo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno meno. L'indice Ftse Mib segna un -3,50% a quota 20.799 punti, mentre l’Ftse Italia All Share cede il 3,40% a 22.526 punti. In ribasso anche l'Ftse Star, che lascia sul terreno il 2,47% a quota 33.622 punti. Milano sconta le stime di Moody's che prevede una decisa frenata globale dell'economia e, per l'Italia, una vera e propria recessione. Pesa anche il mancato accordo sul taglio della produzione del petrolio, con il Brent a quota 45 dollari al barile. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a quota 178 punti. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta in ribasso: Parigi segna un -4,14%, Francoforte cede il 3,37% mentre Londra arretra del 2,48%.