Coronavirus, i consigli di Michelle Hunziker per affrontare l'emergenza. Video su Instagram

L'emergenza Coronavirus coinvolge anche i vip. Dopo aver espresso la sua preoccupazione per l'epidemia da Covid-19 (guarda il video qui), Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un lungo video con indicazioni e consigli per fronteggiare questo periodo delicato. Consapevole di parlare a un grande pubblico, fatto di oltre 4,4 milioni di follower, la showgirl svizzera ha raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità, seguire tutti i comportamenti e le norme igieniche suggerite per prevenire la diffusione del virus, avere responsabilità, evitare i luoghi affollati e non avere paura del tempo da passare in casa, che si può trascorrere magari in cucina "rispolverando quelle ricette che non si ha mai tempo di fare", ha suggerito. Infine ha anche ricordato che da lunedì 9 marzo tornerà a condurre Striscia la Notizia al posto di Francesca Manzini.