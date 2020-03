Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: un'amicizia tra un attore, un comico e un conduttore

Quella tra Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni - recentemente protagonisti di uno spettacolo teatrale che ha fatto il giro dei palcoscenici di tutta Italia, poi finito anche in prima serata su Rai 1 - è un'amicizia di lunga data nata tutta in Toscana. Un conduttore, un attore e un comico - tutti nati a Firenze - amici da sempre: Conti e Pieraccioni si conoscono dal 1982, quando Carlo conduce un programma per dilettanti e Leonardo si presenta come comico. Due anni dopo arriva anche Giorgio, con le sue imitazioni di Renato Zero. "Fratelloni" li definisce Conti, che con loro ha condiviso successi e carriere. Il segreto dei tre? Lavorare insieme solo per piacere. Il video di Sky ricorda questa evoluzione umana, prima ancora che professionale.