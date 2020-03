Sara Affi Fella incinta: ecco chi è la fidanzata del calciatore Francesco Fedato. Video Sky

Sara Affi Fella, la fidanzata del calciatore Francesco Fedato, ha annunciato di essere incinta. "Sono al terzo mese, non è una gravidanza facile, per cui devo stare a riposo", ha detto su Instagram, dove ha pubblicato anche alcuni scatti con il suo compagno, condividendo la notizia con i suoi oltre 838 mila follower. La modella era balzata agli onori delle cronache per la partecipazione come concorrente di Temptation Island e poi come cronista di Uomini e Donne, come ricorda il servizio video di Sky che riportiamo. Ora però l'avvenente molisana ha scelto l'intimità della famiglia e della casa per portare a compimento la gravidanza e il parto, atteso entro l'estate.