Caterina Balivo balla il Tuca Tuca con Emilio Solfrizzi a Vieni da Me. Il video

Caterina Balivo balla il "Tuca Tuca" con Emilio Solfrizzi nella puntata di venerdì 6 marzo 2020 di Vieni da me, il programma di Rai 1 in onda nel primo pomeriggio. Il momento del ballo con il popolare attore è stato uno dei momenti più divertenti della puntata, che ha avuto vari ospiti (tra cui anche Loredana Errore), oltre che il consueto momento dedicato all'oroscopo, con le previsioni di Simon and the Stars per il weekend (leggi qui). Il ballo è stato ripreso e pubblicato nei video delle storie di Instagram del programma.



Guarda anche: Caterina Balivo, festa in diretta tv per i 40 anni della conduttrice