L'emergenza Coronavirus ha reso off limits gli ospedali della Toscana per chi ha anche una semplice influenza. Lo ha previsto l'ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi, per evitare di correre rischi nelle strutture sanitarie, ribadendo di seguire scrupolosamente la prassi definita dalle linee guida del governo e del ministero della salute. Rinviati anche tutti gli interventi chirurgici non essenziali, anche quelli programmati, per avere personale medico e strutture sanitarie a disposizione per eventuali criticità legate al contagio da Covid-19.



