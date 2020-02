Elettra Lamborghini, bagno di folla a Viterbo. Fan di tutte le età in coda per la Twerking Queen

Bagno di folla domenica 16 febbraio 2020 per Elettra Lamborghini al Mondadori bookstore di piazza della Rocca, a Viterbo. La giovane cantante è arrivata dopo la partecipazione in diretta a Domenica In (leggi qui) per incontrare i fan e firmare copie del suo ultimo album "Twerking Queen - El resto es nada" (ascolta qui la canzona inedita Bombonera). Elettra si è concessa a foto e selfie con le tantissime persone accorse per incontrarla, molte delle quali in fila già ore prima dell'evento, iniziato come da programma alle ore 19. Elettra ha poi pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram diversi video e foto dell'evento.