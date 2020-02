Caterina Balivo si sta preparando per andare in diretta tv al programma A Ruota Libera di Francesca Fialdini, ma scopre un capello bianco. E' la stessa conduttrice di Vieni da me ad accorgersene mentre la parrucchiera le perfeziona l'acconciatura. La Balivo ha pubblicato il video nelle sue storie di Instagram, con l'autoironia che la caratterizza. Caterina Balivo ha oltre 1,3 milioni di follower solo su Instagram e si diverte a pubblicare foto, video e storie con una certa continuità.



