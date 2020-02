Serie A, Juventus-Fiorentina 3-0: gol e highligths del 2 febbraio. Il video

La Juventus ha battuto la Fiorentina per 3-0 nell'anticipo delle 12.30 della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A che si è svolta il 2 febbraio. La partita è stata decisa da una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e da un gol di De Ligt. Nel video, le immagini di entrambe le reti e gli highlights della partita. I bianconeri si riscattano dunque dopo il ko per 2-1 a Napoli e riprendono la marcia in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Inter, che giocherà in serata in casa dell'Udinese. Intanto la Lazio ha battuto 5-1 la Spal e continua a tallonare le due squadre.



