Wanda Nara super sexy a ritmo di salsa nel camerino del Grande Fratello Vip. Il video

Wanda Nara super sexy nel suo camerino del Grande Fratello Vip a ritmo di salsa. Il video, pubblicato nelle storie di Instagram dalla moglie di Mauro Icardi, è stato fatto poco dopo l'ottava puntata del Grande Fratello Vip del 31 gennaio. Una puntata che ha avuto un preludio con lo scontro con Barbara Alberti (guarda qui) e dove la vulcanica opinionista si è presentata con una scollatura vertiginosa, dopo che nella puntata precedente aveva puntato su un look in latex nero. Nella puntata, conclusasi con i 4 concorrenti in nomination, c'è stata anche l'entrata nella casa di Serena Enardu, dopo l'incontro iniziale con Pago.