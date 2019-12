Enrico Brignano e la "tortura" degli animatori dei villaggi vacanze in luna di miele: il video esilarante

Situazioni paradossali e clichè dei viaggi di nozze, delle lune di miele e dei villaggi vacanze. Con gli immancabili animatori e le attività frenetiche in cui si viene coinvolti. E' questo il tema centrale del video pubblicato da Enrico Brignano sulla sua pagina facebook, con alcuni spezzoni dei suoi spettacoli. Il comico romano, da qualche tempo, pubblica estratti esilaranti dei suoi spettacoli, incentrati su momenti e situazioni paradossali piuttosto comuni per tutti come, ad esempio, l'agonia dell'opera irica a teatro per uno spettatore annoiato (guarda qui) o il racconto del suo primo Natale (guarda qui), pubblicato in occasione del triduo di Natale, per l'appunto.