Tv, il video del duetto tra Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5 a "All together now"

Michelle Hunziker e J-Ax, i due conduttori del programma televisivo di Canale 5, All together now, hanno duettato in perfetta sintonia nella puntata di giovedì 26 dicembre. Il video della loro performance è stato pubblicato su Instagram e Facebook dalla conduttrice svizzera e ha subito riscosso migliaia di like e condivisioni. Il duetto dei due è stato molto apprezzato dal pubblico della fortunata trasmissione televisiva del canale di Mediaset, che ha lodato soprattutto - oltre alla simpatia e alla bellezza indiscutibile - la versatilità della Hunziker nel ruolo di presentatrice e conduttrice, come anche di cantante.



