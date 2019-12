A pochi minuti dalla Supercoppa Italiana 2019 in programma a Riyad tra Juventus e Lazio, la società bianconera celebra la vittoria dello scorso anno (leggi le formazioni). Un anno fa, sempre in Arabia Saudita, i bianconeri si imposero 1-0 sul Milan. Il video, pubblicato sulla pagina facebook della Juventus, ripropone gli highlights della partita con il gol di Cristiano Ronaldo e i festeggiamenti per la vittoria. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva e rappresenta l'ultimo match ufficiale dell'anno per le squadre di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che stanno disputando un'ottima stagione.



