Salvini indagato per i voli di Stato, la versione del leader della Lega

Il leader della Lega, Matteo Salvini, non ci sta alle accuse di aver usato per fini privati i voli di Stato, ben 35, per i quali è indagato per abuso d'ufficio. La Procura di Roma, dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, ha iscritto Salvini nel registro degli indagati e ha trasmesso le carte al Tribunale dei ministri, competente a indagare su eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali. In questo video Salvini risponde alle domande sull'inchiesta durante il suo tour in Calabria e attacca: "Non prendo il volo di Stato per andare in vacanza, quello lo faceva un altro".