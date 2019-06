Meghan Markle "sgridata" da Harry sul balcone di Buckingham Palace

Meghan: guarda avanti! Chi l’avrebbe detto che a rimproverare Meghan Markle per la sua scarsa attenzione al protocollo della casa reale alla fine sarebbe stato proprio lui, suo marito il principe Harry? Il video non lascia dubbi: sul balcone di Buckingham Palace, dove la famiglia reale britannica è riunita come ogni anno per assistere al Trooping The Colour, Harry ha “sgridato” la moglie perché continuava a girarsi indietro, verso di lui, invece di guardare avanti. Turn around, sembra le abbia detto il principe da quanto si intuisce leggendo il labiale. E lei ha obbedito con un sorriso di circostanza. Di solito, Harry è sempre molto protettivo con la moglie e in effetti osservando il video con attenzione si nota che i due fino a pochi minuti prima parlavano e ridevano in totale sintonia: il rimprovero di lui arriva esattamente mentre partono le prime note dell’inno nazionale, God Save The Queen, un momento in cui la disattenzione non è concessa a nessuno dei presenti. Per Meghan Markle, 37 anni, la parata annuale organizzata per festeggiare il compleanno della regina è stato il primo evento pubblico cui ha partecipato dalla nascita di Baby Archie, il 6 maggio scorso. La duchessa è in maternità e dunque non era attesa, ma a sorpresa ha presenziato all’evento, unica occasione in cui il pubblico può vedere la famiglia reale al completo.

(di Eva Grippa)