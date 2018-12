Surfista travolto da onde giganti, rischia la vita - Il video

Le incredibili immagini del salvataggio del surfista brasiliano Thiago Jacarè, travolto da una serie di onde incredibili nel mare di Praia do Norte, vicino al villaggio di pescatori di Nazaré, in Portogallo. L'esperto atleta 35enne brasiliano, che è anche bagnino professionista, è riuscito a salvarsi grazie all'aiuto del tedesco Sebastian Steudtner, dopo essere colpito da ben cinque onde giganti. Jacarè è riuscito a respirare negli unici attimi in cui non era sotto l'acqua, poi è stato agganciato alla moto e trasportato sulla spiaggia dove lo attendevano i mezzi di soccorso. "Quando sono arrivato sulla spiaggia - ha detto in seguito - ero letteralmente stravolto, non riuscivo nemmeno a muovermi. Voglio ringraziare Sebastian Steudtner e David Langer per il salvataggio, non dimenticherò mai questo giorno".