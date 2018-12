Corona in ambulanza: "Mi tenevano in 4 nel "bosco", chissà perché non mi hanno accoltellato"

È un Fabrizio Corona inedito quello che si vede e si sente su un'ambulanza del 118 dopo l'aggressione nel boschetto di Rogoredo, dove era inviato per 'Non è l'arena' di Massimo Giletti. Con la voce bassa e il volto scosso dallo scontro, il fotografo racconta alle infermiere che lo convincono ad andare in ospedale per controlli: "Ero a terra e mi tenevano fermo in quattro. Uno mi puntava un coltello. Ho fatto sei anni di galera ma una cosa così... Pazzesco. Non capisco perché non mi abbiano accoltellato". I video sono stati postati dallo stesso Corona sulla sua pagina Instagram