Come applicare l'effetto neon nelle storie di Instagram

Puoi aggiungere degli effetti speciali alle tue foto natalizie grazie ad un trucchetto semplicissimo. Seleziona una foto con una pallina di Natale e decorala utilizzando il pennarello con effetto neon di modo che sembri avvolta in un fascio di luce, aiutandoti anche con lo strumento Gomma per eliminare i tratti indesiderati. Aggiungi infine una scritta di auguri scegliendola tra le gif disponibili... Ecco una perfetta Storia natalizia pronta in pochi secondi.

di Donatella Genta