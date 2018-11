Bimba sotto un treno, salvata dalla mamma

Di Maio e Salvini nella 'Guerra dei Socials', il nuovo murales dello street artist Tvboy a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 14 novembre 2018 A distanza di un anno dall’ultima incursione, Tvboy, come promesso, è tornato a lasciare il segno sui muri della “sua” Milano, con quattro opere sparse in giro per la città, e dove ritroviamo la coppia politica al Governo rappresentata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'opera si intitola “Guerra dei Socials”, un “to be continued” dal celebre bacio “Amor ...