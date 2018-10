Conte da Assisi: "Non bisogna avere paura del cambiamento"

Quella di Assisi, in occasione della Festa di San Francesco, non è stata una giornata qualunque per il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che proprio dalla città del Poverello ha inviato all'Italia un messaggio ricco di spunti e di significati. "E’ un messaggio - ha detto il premier - che ci insegna che del cambiamento non bisogna aver paura e che quando l’obiettivo per cui si lavora è il bene della comunità bisogna avere il coraggio di sostenere le proprie idee e le proprie azioni fino in fondo. Anche quando quelle idee saranno contestate, avversate, ostacolate".

Divertente anche il siparietto andato in scena al termine del discorso, quando Conte si è intrattenuto con alcune delle centinaia di persone che hanno seguito le celebrazioni in onore del patrono d'Italia. Un uomo, nel fargli gli auguri per il lavoro che sta affrontando alla guida del governo, gli ha ricordato: "Ho portato bene anche a Renzi, io quando divento amico di un premier...". Curiosa e a simpatica la reazione di Conte...