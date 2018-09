Milano Moda Donna: come schizzi su fogli bianchi, le modelle "disegnate" di Moschino

Abiti che sembrano tele ancora da ultimare. Modelle come schizzi di colore su fogli bianchi. Per la collezione primavera-estate 2019 di Moschino, non a caso intitolata Unfinished Business, Jeremy Scott ha immaginato un lavoro incompiuto, come se gli abiti stessi fossero ancora dei bozzetti: tailleur con pennellate che vanno dal nero ai colori più accesi, vestiti con inserti ingombranti come forbici, ditali o rotoli di stoffa (a cura di Marisa Labanca)