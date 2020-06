Tromba d'aria nel Novarese, le spettacolari immagini. Il video di Trecate diventa virale

Attimi di paura nel Novarese. A Trecate nel pomeriggio di ieri una tromba d'aria ha messo in apprensione i cittadini. Molti infatti si sono fermati per osservare il cielo e l'anomala situazione metereologica nel cielo plumbeo. Molti video sono diventati virali. L'Italia nelle ultime ore è stata oggetto di forti temporali non solo in Piemonte ma un po' in tutto il Paese.

Negli ultimi tempi, in tutto il mondo, sono ormai diventate frequenti le anomalie meteo. Alcune generano autentici disastri come successo in Norvegia con la terra che si è sposta e una frana ha portato in mare otto abitazioni (nessuna vittima fortunatamente).